В США медведь украл и съел со склада кондитерской 60 кексов
В США черный медведь обокрал склад кондитерской в городке Эйвон, штат Коннектикут. Работники занимались погрузкой кексов, когда в помещение забрел барибал. Грузчики пытались спугнуть хищника, но тому удалось стянуть коробку со сладостями, передает телеканал «Известия». Спустя некоторое время работникам удалось отогнать медведя, но он успел съесть 60 капкейков.
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