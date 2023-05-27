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В США медведь украл и съел со склада кондитерской 60 кексов

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В США черный медведь обокрал склад кондитерской в городке Эйвон, штат Коннектикут. Работники занимались погрузкой кексов, когда в помещение забрел барибал. Грузчики пытались спугнуть хищника, но тому удалось стянуть коробку со сладостями, передает телеканал «Известия». Спустя некоторое время работникам удалось отогнать медведя, но он успел съесть 60 капкейков.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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