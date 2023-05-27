В Ялте загорелся троллейбус с пассажирами

В Ялте огонь за пару минут 26 мая уничтожил троллейбус. Кадры с места ЧП опубликовало МЧС по Крыму в Telegram-канале.

По словам очевидцев, троллейбус вспыхнул прямо на ходу, когда подъезжал к остановке.

Пламя охватило салон транспортного средства, но водитель среагировал оперативно и эвакуировал пассажиров.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее, 16 мая, в Вологде на ходу загорелся пассажирский автобус, в салоне которого находились 12 человек. Они успели эвакуироваться до приезда пожарных.