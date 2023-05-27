В Крыму напомнили Подоляку о его обещании приехать в Ялту

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков 27 мая заявил, что советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк так и не приехал в Ялту, хотя полгода назад обещал это сделать.

«Подоляк пообещал 27 ноября прошлого года украинским СМИ, что через полгода поедет в Ялту <...> С утра хожу, ищу его по Ялте. Море, солнце, пальмы — есть, а Подоляка как не было, так и нет», — сообщил Крючков в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что киевские политики могут храбриться только в эфире своих или западных СМИ.

«Всем этим диванным героям заказан лишь один путь в Крым — в наручниках и автозаке», — добавил советник главы Крыма.

В ноябре прошлого года Подоляк заявил, что через шесть месяцев хочет сделать включение с набережной в Ялте.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев указал, что украинские политики могут побывать в Крыму, очутившись в региональном СИЗО.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.