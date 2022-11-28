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Медведев прокомментировал слова Подоляка о планах выйти в эфир из Ялты

Медведев заявил, что украинские политики могут побывать в Крыму, очутившись в региональном СИЗО
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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Выйти в прямой видеоэфир из Ялты украинские политики могут разве что очутившись в крымском СИЗО. Об этом 28 ноября заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово» (СИЗО в Москве. — Ред.), — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ранее в этот день советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о намерении через шесть месяцев поехать в Ялту и сделать включение с городской набережной.

До этого, 19 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о намерении Киева вернуть полуостров. Он выразил уверенность в том, что кампания по возвращению Крыма состоится, однако сроки ее начала не уточнил.

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал подобные заявления властей Украины о захвате Крымского полуострова неадекватными. Все цели специальной военной операции (СВО) должны быть выполнены в полной мере, и это позволит обезопасить население Крыма, добавил он.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, заявил, что попытки президента Украины и всего киевского режима посягнуть на российский Крым обернутся для них крахом.

19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Крым является неотъемлемой частью России. Он подчеркнул, что претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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