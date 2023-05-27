Жена Байдена попала в неловкую ситуацию из-за отсутствия аплодисментов

Первая леди США Джилл Байден не дождалась аплодисментов от публики после своей фразы о единстве Соединенных Штатов. Инцидент произошел на выступлении в Институте Рейгана в Вашингтоне, информирует издание The New York Post.

«Я побывала как в красных (Республиканские. — Ред.), так и синих (Демократические. — Ред.) штатах и обнаружила, что общие ценности, которые нас объединяют, глубже, чем наши разногласия», — сказала Байден, а затем замолкла в ожидании аплодисментов.

После того как жена президента США обнаружила, что зал никак не отреагировал, она с удивлением заявила, что публика могла бы и похлопать. Только после этого стали слышны овации.

Муж Джилл, американский лидер Джо Байден, также время от времени сталкивается с неловкими моментами во время публичных выступлений или официальных визитов, которые транслируются СМИ. Так, 12 апреля, в ходе рабочей поездки в Великобританию, Байден проявил неуважение к премьеру Великобритании Риши Сунаку, встречавшему его на военном аэродроме около Белфаста — президент США оттолкнул его.