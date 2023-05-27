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Россиянам напомнили о компенсациях за переработки

Адвокат Полянский напомнил, что сверхурочная должна оплачиваться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сотрудник не обязан перерабатывать, так как установленная Трудовым кодексом (ТК) норма рабочего дня составляет максимум 40 часов в неделю. Случаи, где сверхурочная отработка является обязанностью, крайне редки. Об этом 27 мая рассказал адвокат Степан Полянский в беседе с «Газетой.Ru».

Мало кто из сотрудников знает, как правильно должна оформляться сверхурочная работа, отметил эксперт. Так, сначала работодатель обязан получить от сотрудника письменное согласие на работу в сверхурочные часы, а затем издать приказ. Далее переработку должны учесть в табеле рабочего времени для основания начисления работнику компенсаций, которые в случае переработки являются обязательными.

Специальности с ненормированным графиком работы являются исключениями, потому что в данном случае понятие «сверхурочный труд» не применим. Максимум, на что могут рассчитывать сотрудники, — это предоставление дополнительных дней к оплачиваемому отпуску.

«На практике не каждый работодатель оформляет сверхурочный труд и не каждый сотрудник получает копии таких документов себе. Что впоследствии может привести к сложности доказывания: отработал сотрудник сверхурочно или не отработал», — сообщил юрист.

По словам Полянского, сумма выплат за переработки определяется в соответствии с положением об оплате труда, где прописана тарифная сетка с возможными фиксированными суммами по различным доплатам. Они должны быть у каждого предприятия.

«В случае если работодатель уклоняется от начисления и выплаты компенсации за сверхурочный труд, то сотрудник вправе обратиться в Роструд с жалобой на невыплату или в органы Прокуратуры», — рассказал Степан Полянский.

В случаях, когда сотрудник не успел что-то сдать, хочет сделать работу лучше и остается допоздна, речь о сверхурочном труде не идет. Это собственная инициатива работника.

Сверхурочный труд — должным образом оформленная документация с заявлением и приказом. Личная инициатива переработок никем оплачиваться не должна, заключил эксперт.

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Сотрудник любой компании в России, трудоустроенный официально, имеет право на отпуск. За время отдыха предусмотрена оплата, кроме того, отпуск можно взять по особым обстоятельствам, таким как уход за ребенком или обучение.

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