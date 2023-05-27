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В концерне «Калашников» рассказали о планах выпустить новый АК-12

«Калашников» планирует выпустить первую партию обновленного АК-12 во втором полугодии
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Первую серийную партию доработанных с учетом опыта спецоперации по защите Донбасса автоматов АК-12 планируют изготовить уже во втором полугодии 2023 года. Об этом 27 мая сообщил ТАСС главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

По его словам, специалисты уверены во всех изменениях, которые будут внедрять. Сейчас идет подготовка производства к выпуску доработанных АК-12 с внесенными изменениями, добавил главный конструктор.

«Первая партия должна выйти во втором полугодии в объемах согласно госзаказу», — сказал Уржумцев.

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Ранее, 24 мая, в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» рассказали об испытаниях в Воздушно-космических силах (ВКС) РФ пистолетов-пулеметов ПП-2000 с целью возможной замены автомата Калашникова АКС-74У. Там отметили, что ВКС РФ получили первую партию пистолетов-пулеметов в прошлом году. Оружие успешно прошло испытания на удобство размещения в носимом аварийном запасе (НАЗ). ПП-2000 имеет меньшие габариты и массу, чем укороченный АК.

До этого, 11 мая, стало известно, что АО «Концерн «Калашников» нарастило объем производства оружейных изделий на 38% по итогам первого квартала 2023 года. За три месяца завод установил рекорд последних 10 лет по количеству сданных изделий.

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