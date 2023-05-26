Автоэксперт рассказал об актуальных способах сэкономить на покупке авто

Одним из последствий санкций и ухода многих крупнейших автопроизводителей из России стало то, что предыдущие методы экономии при покупке автомобиля перестали быть актуальными. О том, как можно сэкономить в нынешних условиях «Известиям» 26 мая рассказал основатель «ГТК Холдинг» Саид Залиев.

Автоэксперт отметил, что ранее у россиян была возможность сэкономить до 15% на покупке нового автомобиля за счет трейд-ин при определенных условиях, цвета транспортного средства, времени совершения сделки (в конце года можно было рассчитывать на небольшой дисконт).

Сейчас, по его словам, сэкономить можно в среднем 1–10%, если знать, как это правильно сделать. При этом он обратил внимание на то, что ситуацию осложняет возросшая стоимость автомобилей, которая за прошлый год увеличилась на 35-40%.

Так, первый способ сэкономить, который назвал эксперт, — это заказ машины по конфигуратору.

«В 95% случаях дилеры не предлагают даже сейчас автомобили в базовый комплектации. Как следствие, автомобиль стоит на 10-25% дороже. При этом сейчас у покупателя есть право выбрать по конфигуратору «под себя» автомобиль, исключив из него ненужные опции. Но нужно понимать, что автомобиль придется ждать в среднем 2-3 месяца», — рассказал Залиев.

Второй способ — это покупка подержанного авто, в том числе, из-за рубежа. Как отметил эксперт, автомобиль, которому 3-5 лет имеет, минимальные таможенные платежи при оформлении на физическое лицо и позволяет сэкономить более 10%.

«При этом машина не будет требовать существенных вложений. В принципе покупка авто с пробегом до 40 тыс. км в безаварийном состоянии практически не отличается от новой, но позволяет сэкономить 20-30% стоимости авто. Таким образом, стоит внимательно изучить «вторичный» рынок», — подчеркнул Залиев.

Также, по его словам, автомобиль можно приобрести в обход дилера. Эксперт уверен, что экономия на самостоятельном заказе и доставке автомобиля из-за рубежа может составить около 15-40%. Однако нужно быть готовым к множеству нюансов.

«Так, например, в большинстве европейских стран откажут в покупке нерезидентам, кроме того придется решить вопрос с наличными нужной валюты или завести карту зарубежного банка для совершения транзакции. Также все хлопоты, связанные с «растаможкой» тоже придется взять на себя. На сегодня эта сумма варьируется для автомобилей 2-3-летнего возраста от 25 до 30%», — сообщил он.

При этом Залиев предупредил, что такая покупка несет в себе риски, поэтому имеет смысл сделать выбор в пользу услуг импортеров. В таком случае экономия будет уже в районе 10-20%, однако вероятность попасть в неприятную ситуацию, по его мнению, сводится к нулю. Кроме того, данный вариант не потребует существенных временных затрат.

«Также можно подгадать момент и купить машину у автосалона, которую они использовали для тест-драйва. Как правило, размер скидки варьируется сейчас от 3 до 5%. В качестве минуса автомобилю будет 2-3 года, но плюсом можно считать минимальный пробег, обслуживание у официального дилера и достаточно бережную эксплуатацию», — подытожил автоэксперт.

Ранее в этот день сообщалось, что более половины (56%) россиян недовольны нынешним ассортиментом автомобилей, представленным на рынке. Это показали результаты опроса, проведенного СК «Росгосстрах» и сервисом проверки автомобилей «Автокод».