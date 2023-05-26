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Киностудия Marvel приостанавливает проекты из-за забастовки сценаристов

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Американская киностудия Marvel Studios перенесла начало съемок предстоящего фильма «Громовержцы». Об этом сообщает портал Deadline. Производство картины возобновят после окончания забастовок сценаристов. Ранее компания сообщала, что по той же причине приостанавливаются съемки фильма «Блэйд» и сериала «Чудо-человек», передает телеканал «Известия». Первая за 15 лет забастовка сценаристов проходит в США со 2 мая. Предыдущая нанесла ущерб отрасли на сумму $3 млрд. Протестующие требуют пересмотра трудовых соглашений и повышения зарплаты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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