В Хабаровском крае в три раза увеличат количество лифтов под замену

В Хабаровском крае в этом году заменят в три раза больше лифтов, чем в 2022 году. Планируется заменить 279 подъемников в 91 доме, в то время как год назад заменили 90 лифтов в 40 домах.

ИА AmurMedia со ссылкой на региональное министерство ЖКХ пишет, что новые лифты полностью соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза. Лифты, не соответствующие этим требованиям, должны быть остановлены в феврале 2025 года.

Оборудование отечественного производства: Карачаровского механического завода, Чебоксарского лифтостроительного завода, Щербинского лифтостроительного завода.

Агентство добавляет, что в 2023 году капитальный ремонт проведут в 286 многоквартирных домах. На эти цели будет выделено 1,7 млрд рублей. Большую часть плана составляют работы по замене лифтов.

Ранее сообщалось, что до конца этого года в домах Московской области планируют заменить 450 лифтов. Наибольшая потребность в лифтах отмечается в 13 округах, в число которых входят Балашиха, Красногорск, Истра и Химки.

