В жилых домах Подмосковья заменят 450 лифтов в 2023 году
До конца 2023 года в жилых домах Московской области планируют заменить 450 лифтов. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министра ЖКХ региона Антона Велиховского.
Наибольшая потребность в лифтах отмечается в 13 округах, в число которых входят Балашиха, Красногорск, Истра и Химки. Новое оборудование отвечает современным требованиям безопасности и имеет энергосберегающие кабины. Кроме того, лифты отличаются тихим ходом и антивандальными свойствами.
В Липецкой области до конца года планируется замена 136 лифтов в 55 многоквартирных домах. Работы уже стартовали в 43 зданиях. Специалисты меняют подъемники, которые отслужили 25-летний срок.