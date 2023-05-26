Пенсионерка погибла при наезде автомобиля на остановку на Кубани
Иномарка влетела в остановку общественного транспорта в Кропоткине Краснодарского края, погибла пенсионерка. Об этом 26 мая сообщил в своем Telegram-канале краевой главк МВД.
ДТП произошло около 11:00 мск на улице Авиационной. На остановке в момент аварии находились две местные жительницы.
По предварительной версии, водитель Kia не справился с управлением.
В больницу доставлены вторая пострадавшая и пешеход 1939 года рождения.
Накануне в Первоуральске (Свердловская область) пьяный водитель Subaru Impreza врезался в остановочный павильон. Пострадали три человека, находившиеся в машине.