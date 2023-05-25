Пьяный водитель иномарки врезался в остановку в Первоуральске

В Первоуральске (Свердловская область) пьяный водитель иномарки врезался в остановочный павильон. Пострадали три человека, находившиеся в машине, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла утром в четверг, 25 мая. Автомобиль Subaru Impreza с 29-летним мужчиной за рулем врезался в остановочный комплекс. В ГИБДД отмечают, что автомобилист разогнал машину до опасной скорости и не справился с управлением.

По предварительной информации, пострадали водитель и два его пассажира. Их доставили в больницу.

«Показания алкотестера — 0,28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Инспекторы ДПС составили административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

По факту дорожно-транспортного происшествия организована проверка, пишет «ТагилСити.ру».

12 мая водитель легкового автомобиля потерял сознание и наехал на остановку общественного транспорта в Крыму. Два человека получили травмы.