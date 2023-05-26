Семья с ребенком застряла на машине в тайге в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сотрудники полиции помогли семье с ребенком, которая застряла на иномарке на безлюдной дороге в тайге. Взрослым и годовалому малышу пришлось провести в автомобиле почти 11 часов.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Хабаровскому краю, в дежурную часть отдела МВД по Ванинскому району поступило сообщение от женщины о том, что ее брат с семьей еще днем выехали на автомобиле из Хабаровска в отдаленный поселок Тумнин, однако в пункт назначения машина не прибыла, на связь пропавшие не выходили.

После получения информации сотрудники ДПС сразу же отправились на поиски семьи. Транспортное средство они обнаружили на труднодоступной таежной дороге на расстоянии около 200 км от районного центра. Стражам порядка пришлось добираться до пропавших четыре часа.

Выяснилось, что иномарка хабаровчан застряла в грязи, дальнейшее передвижение на ней было невозможно. Мобильная связь в этом районе отсутствовала, поэтому супруги не могли позвонить в экстренные службы и обратиться за помощью. Кроме того, погода ухудшилась, ночью температура опустилась ниже 0 и выпал снег. Опасность для людей представляли дикие животные, обитающие в тайге.

Правоохранители вытянули из грязи легковушку с помощью троса и отбуксировали ее на благоустроенный участок дороги. Семья решила продолжить путь к родственникам. Они благополучно добрались до поселка Тумнин.

Ранее, 18 мая, в Кузбассе во время прогулки на детской площадке пропали две сестры — двухлетняя Алена Изотова и четырехлетняя Ирина Тузова. Местные жители нашли их живыми в лесу.

