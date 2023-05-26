На Кипре ввели уголовную ответственность за уговоры не менять пол

Парламент Кипра ввел уголовную ответственность за «конверсионную терапию», направленную на подавление или устранение гендерной идентичности. Об этом 25 мая сообщила газета Cyprus Mail.

«Теперь любые действия или услуги любого лица, направленные на подавление или уничтожение сексуальной ориентации, гендерной идентичности или гендерного самовыражения другого лица, квалифицируются как уголовное преступление. <...> Реклама конверсионных терапий также запрещена», — пишет издание.

Наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет или штраф в размере до €5 тыс. При этом за применение конверсионной терапии к несовершеннолетнему или лицу, находящемуся под законной опекой, налагается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет или штраф до €10 тыс.

Закон был принят 36 голосами «за», против голосовали шесть депутатов, один воздержался. Против законопроекта также выступила Кипрская православная церковь.

До этого, в апреле, американский предприниматель и владелец социальной сети Twitter Илон Маск призвал пожизненно сажать за операции по смене пола несовершеннолетним.