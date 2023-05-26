Названо количество проданных автомобилей за первые четыре месяца 2023 года

В период с января по апрель 2023 года в России продали 316,4 тыс. легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов, сообщает 26 мая маркетинговое агентство НАПИ.

По данным аналитиков, российский рынок автомобилей в 2023 году сократился на 13,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Кроме того, за год изменилась структура российского рынка. Например, доля транспорта российского производства увеличилась с 28,4% до 41,5%, однако куда сильнее возросло участие китайских автомобилей: за год доля транспорта производства КНР изменилась с 8,9% до 38,5%. Всего за первые четыре месяца этого года в России продали на 89,4 тыс. больше автомобилей, чем в 2022-м.

Таким образом, на рынке легковых авто доля китайских брендов с 2022 года выросла до 40%. SUV ― наиболее приоритетный для производителей из КНР сегмент: по итогам четырех месяцев 2023 года китайские бренды заняли 60% рынка.

Наиболее больших успехов производители из Китая достигли в сегменте грузовиков: в период январь-апрель 2023 года они заняли 54,3% рынка, переняв лидерство у российских производителей. Более того, в сегменте новых самосвалов доля китайских брендов составляет 78,6%.

Тем временем сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) китайские компании на протяжении долгого времени не осваивали, из-за чего по итогам четырех месяцев 2022 года они заняли всего 1% рынка. Для сравнения: по итогам января-апреля 2023 года доля производителей из КНР достигла 7,4% рынка. Аналитики сообщают, что по большей части на российский рынок из Китая поставляют пикапы: их доля составляет 38,1% за указанный период.

В Нижегородской области могут организовать производство автомобилей брендов из КНР. Об этом рассказал во вторник, 23 мая, в ходе Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На сегодняшний день нижегородские чиновники ведут переговоры с китайскими производителями автомобилей. Более точные детали, например, машины каких китайских брендов планируют выпускать в России, неизвестны. Никитин также добавил, что кластер автомобилестроения в Нижегородской области насчитывает более 800 предприятий.