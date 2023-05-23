В Нижегородской области собираются запустить производство китайских автомобилей

В Нижегородской области могут организовать производство автомобилей брендов из КНР. Об этом рассказал во вторник, 23 мая, в ходе Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщает ТАСС.

На сегодняшний день нижегородские чиновники ведут переговоры с китайскими производителями автомобилей. Более точные детали, например, машины каких китайских брендов планируют выпускать в России, неизвестны. Никитин также добавил, что кластер автомобилестроения в Нижегородской области насчитывает более 800 предприятий.

«При этом мы делаем ставку именно на кратное развитие технологического сотрудничества, в частности, в приоритетной для нас сфере автомобилестроения. Наш кластер насчитывает более 800 предприятий, специализирующихся на производстве автомобилей и автокомпонентов. Мы планируем обеспечить локализацию производства легковых автомобилей китайского производства, и переговоры нашими и китайскими производителями уже ведутся», ― сообщил губернатор.

23 мая стало известно, что линию по сборке машин на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге запустят в ходе Петербургского международного экономического форума, который будет проходить с 14 по 17 июня.

«В скором времени, на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме, на бывшем заводе Nissan, а теперь на заводе «Лада Санкт-Петербург» будет осуществлен запуск конвейерной линии по сборке автомобилей нашего совместного с китайскими производителями концерна. Какого ― скажу позже», ― заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

С конвейера будут сходить кроссоверы Lada X-Cross 5. Новинка Lada ― ребейдж китайского автомобиля FAW Bestune T77.