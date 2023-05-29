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30 мая — Международный день феминизма: что за праздник и как он связан с Жанной д'Арк

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Фото: commons.wikimedia.org
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Во многих странах 30 мая отмечают Международный день феминизма — праздник, призванный напомнить о равноправии мужчин и женщин в современном мире. Кроме того, в день торжества активисты призывают к борьбе с социальной несправедливостью, которая до сих пор встречается в некоторых государствах в том числе на законодательном уровне. «Известия» описывают историю и традиции знаменательного дня.

Международный день феминизма – 2023: история

Примечательно, что торжество приурочено ко дню памяти французской национальной героини Жанны д’Арк. Она была одной из командующих французскими войсками в Столетней войне и на своем примере показала отвагу и стойкость, которые присущи далеко не всем мужчинам. Женщина погибла на инквизиционном костре французов и была причислена к лику святых.

Жанну д’Арк часто упоминают как один из самых ярких примеров женщины, вершившей историю. Именно поэтому праздник феминизма, появившийся во второй половине XX века, связывают с ее именем и отмечают в день памяти святой, 30 мая.

Девичий источник: феминизм с человеческим лицом в неизвестном романе Симоны де Бовуар
Книга была найдена в архивах писательницы

В 2023 году знаменательная дата приходится на вторник. Праздник известен во многих странах Европы, отмечают его и в кругах активистов России, Белоруссии и стран СНГ. Приверженцы феминизма стремятся искоренить идеи патриархата и призывают мир к построению общества с равными возможностями.

Международный день феминизма – 2023: традиции

Праздник широко отмечают представители общественных движений. Социологи, правоведы и активисты устраивают просветительские мероприятия: лекции, конференции, круглые столы. В социальных сетях запускают флешмобы в поддержку феминизма и напоминают о правах, которыми должны обладать женщины в современном обществе.

В СМИ ко дню торжества выходят материалы, посвященные значимым женским фигурам в мировой истории, пресса рассказывает об изобретениях и свершениях представительниц прекрасного пола.

В последние годы праздник сопровождает и негативная окраска, поскольку распространяется убеждение о том, что феминизм заставляет женщин забыть о роли жены и матери. Появилось и радикальное движение феминисток, продвигающее идеи чайлдфри и мужененавистничество. В некоторых странах агрессивно настроенные представители движения устраивают несанкционированные акции и погромы, зафиксированы акты вандализма.

Однако истинный смысл феминизма и посвященного ему торжества заключается лишь в том, чтобы женщины были полноправными членами гражданского общества и успешно реализовали свои права в разных сферах жизни.

14 мая во всем мире отмечали День матери — праздник благодарности женщинам за их преданность семейному очагу, бескорыстную любовь, поддержу и самоотверженность. «Известия» раскрыли для читателей историю и традиции знаменательного дня.

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