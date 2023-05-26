Обладателям серебряной медали предложили давать дополнительные баллы к ЕГЭ

Если принято решение о возвращении серебряных медалей, то необходимо проработать и вопрос об их практической пользе. В частности, их обладателям можно было бы давать дополнительные баллы к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), предложил в беседе с «Известиями» 26 мая член общественного совета при Минобрнауки, директор московской школы № 109, заслуженный учитель России Евгений Ямбург.

«Необходим документ, который бы давал дополнительные преференции обладателям серебряных медалей. Пусть она дает дополнительные баллы к ЕГЭ», — предложил Ямбург.

Он напомнил, что после Великой Отечественной войны золотая медаль давала право выпускникам школ поступить в любой вуз без экзаменов, а затем правила были изменены и золотые медалисты стали сдавать один экзамен.

«А когда началась перестройка, золотые медали давали к среднему баллу еще 4–5 баллов», — рассказал педагог, отметив, что и серебряные медали давали преференции при поступлении.

В заключение он добавил, что полностью поддерживает данную инициативу, поскольку возвращение в школы серебряных медалей станет моральной поддержкой для выпускников и стимулом положительного отношения детей к учебе и знаниям.

«У меня хранится записка одной женщины от 1905 года, где учитель, который прочитал ее сочинение, дает положительный отзыв. И эта женщина передает эту записку своим внукам и правнукам. То же самое и с медалью — это артефакт семьи», — подчеркнул Ямбург.

Накануне, 25 мая, министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что серебряные медали снова будут вручать в школах с 2023/24 учебного года.

В 2013 году Министерство образования и науки РФ решило отказаться от традиции вручения золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам школ. Вместо наград предполагалось выдавать аттестаты с отличием тем, кто успешно сдал государственную итоговую аттестацию (ГИА) и имел пятерки по всем предметам.

Однако в 2014 году Минобразования вновь вернулось к практике выдачи почетных знаков отличия, утвердив награду «За особые успехи в учении». Условия для получения новой медали и аттестата с отличием совпадали. При этом серебряная медаль не вручается на федеральном уровне с 2014 года, однако субъекты России могут самостоятельно устанавливать правила поощрения и награждать учеников, в том числе и этими знаками отличия регионального уровня.