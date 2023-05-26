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Петровский бал в Петербурге соберет более 700 гостей

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Петровский бал, который состоится в Петербурге 26 августа, соберет более 700 гостей. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил журналистам председатель совета фонда «Мост искусств», художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай.

Он заявил, что на пятничную презентациию мероприятия в Екатерининском дворце Царского Села уже приглашены 300 гостей. На ней также выступят дирижер Фабио Мастранжело, виолончелист Сергей Ролдугин и 64 дебютанта. Будут исполняться композиции Сергея Рахманинова и Иоганна Штрауса.

«Отдельное внимание будет уделено блокадной музыке. Дебютанты станцуют полонез в исторических костюмах и вальс из «Евгения Онегина», — рассказал Фрай.

Он добавил, что состав выступающих непосредственно на Петровском балу будет расширен. Мероприятие пройдет и внутри, и снаружи Екатерининского дворца. Кроме того, в нем примет участие симфонический оркестр.

По словам президента Международной ассоциации балов Михаила Грибова, в подготовке к участию в мероприятии принимает около 1,2 тыс. студентов из 12 вузов. Они проходят танцевальные курсы, изучают этикет и современные танцы.

«Наша цель — научить общаться, формировать уважение друг к другу. 26 августа будут не только исторические танцы, но и джаз, диско и другие», — рассказал он.

Российский виолончелист, дирижер и музыкальный педагог Сергей Ролдугин в свою очередь поприветствовал привлечение молодежи к мероприятию, так как, по его мнению, культура поведения и движения, принятая на Петровском балу, станет частью менталитета подрастающего поколения. В связи с этим он подчеркнул необходимость провести бал на высшем уровне.

«Мы должны это предоставить петербуржцам и всему миру на высочайшем уровне, и в этом будет заключаться наш патриотизм», — сказал он.

Музыкант также заявил о важности участия в мероприятии зарубежных коллег.

«Дело в том, что в возникновении Петербурга и вообще русской культуры огромную роль сыграли страны, ныне находящиеся в каком-то сомнительном положении, в чем я им не завидую, но, во всяком случае, присутствие здесь Германии и Италии, прекрасной Италии — это продолжение тех же традиций, которые делали наш город великим», — отметил Ролдугин.

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Ранее, 17 апреля, лучшие музыканты России собрались на «Высших исполнительских курсах» в Ессентуках, где мастер-класс дал Сергей Ролдугин. Всего на курсы приехали 19 молодых исполнителей из разных городов, а мастер-классы помогли им отточить свои умения. В частности, среди конкурсантов был 19-летний скрипач Александр Папушев. Его принимали уже не только в России, но и в Китае, Италии, Испании.

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