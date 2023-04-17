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Лучшие музыканты РФ собрались на «Высших исполнительских курсах»

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Лучшие музыканты России собрались на «Высших исполнительских курсах» в Ессентуках, где мастер-класс дал российский виолончелист, дирижер и музыкальный педагог Сергей Ролдугин.

«Это место имеет очень большую энергетику и дает, я думаю, многим музыкантам большой подъем», — отметил участник проекта Даниил Чжан.

Заслуженный артист России профессор ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Александр Мндоянц отметил, что уровень проекта очень высокий, а музыкантов тщательно отбирает комиссия.

Всего на курсы приехали 19 молодых исполнителей из разных городов, а проходящие мастер-классы помогут им отточить свои умения. В частности, среди конкурсантов есть 19-летний скрипач Александр Папушев. Его принимали уже не только в России, но и в Китае, Италии, Испании.

«Очень люблю учиться, тем более когда такой мастер, как Сергей Павлович. Тем более что мы здесь получаем горсти вот этих бесконечно полезных советов, он рассыпает на нас», — сказал участник проекта «Высшие исполнительские курсы» Василий Степанов.

В свою очередь, Ролдугин подчеркивает, что для профессионала важен каждый шаг в творчестве. По его словам, чем выше мастерство, тем тяжелее достигать новых высот.

«Каждая маленькая подвижка – это огромный труд и героизм, если ты завоевал новую ступень, в отличие от дилетантского подхода «просто получать удовольствие», — сказал он.

Ролдугин добавил, что разница между дилетантом, даже талантливым дилетантом, и профессионалом огромна.

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