Пенсионерка выжила после падения на рельсы в метро Москвы
Пожилая женщина упала на рельсы станции «Комсомольская» кольцевой линии метро Москвы, пострадавшая выжила, она госпитализирована. Об этом 26 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
Женщина упала под прибывающий на станцию поезд. На платформу пассажирку извлекли очевидцы происшествия.
«Движение было оперативно остановлено, ее достали. Пассажирка жива, госпитализирована в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского», — добавил источник.
Ранее в пятницу в Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что на кольцевой линии метро временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути. Движение было оперативно восстановлено.
В конце марта пассажир упал на рельсы под прибывающий поезд на станции метро «Молодежная» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Мужчину госпитализировали, он выжил.