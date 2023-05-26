В Якутии арестовали врача по подозрению в надругательстве над 9-летней пациенткой

В Якутии врача районной больницы заключили под стражу по подозрению в надругательстве над своей девятилетней пациенткой. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В Telegram-канале ведомства уточнятся, что с ним проводятся следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По данным следствия, мужчина занимает должность заместителя главного врача по лечебной работе в Среднеколымской больнице. Несколько лет назад он уже был осужден за насилие над ребенком — он развращал девочку прямо в больнице. Отсидев положенный срок, мужчина вернулся к работе врачом.

21 мая подозреваемый приехал к девятилетней девочке, проживающей с бабушкой-опекуном. Он сказал, что девочку нужно увезти на осмотр, после чего посадил ее в машину и увез, но не в больницу, а к себе домой, где и, предположительно, надругался над ребенком.

При этом над бывшим заключенным был установлен административный надзор до 2027 года. Как ему удалось вновь заняться лечением несовершеннолетних, предстоит выяснить следствию.

Мужчине предъявлено обвинение по п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего»).

Врачу грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 24 мая, в Якутии задержали педофила, насиловавшего внучку своей сожительницы в прямом эфире. До этого в Сети появилась информация о том, что некий подросток наткнулся в чат-рулетке на трансляцию с мужчиной, который в прямом эфире насиловал маленькую девочку. Парень успел заснять часть эфира и переслал знакомому блогеру, чтобы тот предал историю огласке.