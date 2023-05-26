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В Якутии арестовали врача по подозрению в надругательстве над 9-летней пациенткой

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Фото: Управление СК РФ по Республике Саха
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В Якутии врача районной больницы заключили под стражу по подозрению в надругательстве над своей девятилетней пациенткой. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

В Telegram-канале ведомства уточнятся, что с ним проводятся следственные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По данным следствия, мужчина занимает должность заместителя главного врача по лечебной работе в Среднеколымской больнице. Несколько лет назад он уже был осужден за насилие над ребенком — он развращал девочку прямо в больнице. Отсидев положенный срок, мужчина вернулся к работе врачом.

21 мая подозреваемый приехал к девятилетней девочке, проживающей с бабушкой-опекуном. Он сказал, что девочку нужно увезти на осмотр, после чего посадил ее в машину и увез, но не в больницу, а к себе домой, где и, предположительно, надругался над ребенком.

При этом над бывшим заключенным был установлен административный надзор до 2027 года. Как ему удалось вновь заняться лечением несовершеннолетних, предстоит выяснить следствию.

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Мужчине предъявлено обвинение по п. «а» ч. 5 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего»).

Врачу грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Ранее, 24 мая, в Якутии задержали педофила, насиловавшего внучку своей сожительницы в прямом эфире. До этого в Сети появилась информация о том, что некий подросток наткнулся в чат-рулетке на трансляцию с мужчиной, который в прямом эфире насиловал маленькую девочку. Парень успел заснять часть эфира и переслал знакомому блогеру, чтобы тот предал историю огласке.

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