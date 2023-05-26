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СМИ сообщили о поставке Тайваню американских ПЗРК Stinger на $500 млн
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СМИ сообщили о поставке Тайваню американских ПЗРК Stinger на $500 млн

Liberty Times: США направили Тайваню ПЗРК Stinger общей стоимостью $500 млн
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Правительство США передало Тайваню партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger общей стоимостью $500 млн, пишет в пятницу, 26 мая, издание Liberty Times. По его информации, ПЗРК прибыли в международный аэропорт Таоюань накануне вечером.

Прием американского вооружения якобы официально осуществлялся оборонным ведомством Тайваня. При этом военные чиновники неохотно комментируют тему передачи ПЗРК, ограничиваясь лишь заявлениями о том, что обе стороны имеют высокую степень негласного понимания в вопросах военного сотрудничества, пишет издание.

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20 мая о переговорах властей Тайваня и США по поставкам американских вооружений на $500 млн сообщила глава администрации острова Цай Инвэнь. Кроме того, 6 мая Bloomberg писал, что США уже занимаются подготовкой военной помощи для Тайваня. Тогда отмечалось, что доставка будет осуществлена через полномочия ускоренного финансирования, которые США использовали для ускорения поставок оружия Украине.

Передача американского вооружения происходит на фоне продолжающейся эскалации между Китаем и Тайванем, начавшейся после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

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