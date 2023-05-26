Татаринцев стал министром природопользования Белгородской области

Роман Татаринцев утвердился в должности министра природопользования Белгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу, 26 мая.

Он был назначен исполняющим обязанности главы ведомства в январе 2022 года, когда была утверждена новая структура кабинета министров. Ранее Татаринцев руководил управлением воспроизводства окружающей среды, отмечает ИА «Абирег».

В начале мая в структуре правительства Белгородской области также произошли кадровые перестановки. Так, новым исполняющим обязанности министра финансов стала Наталья Шаролапова.