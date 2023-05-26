В Уфе ребенок пострадал из-за столкновения двух пассажирских автобусов
В Уфе столкнулись два пассажирских автобуса, в результате девятилетний ребенок получил несильные травмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии 26 мая.
Госпитализация девочки не потребовалась, она получила телесные повреждения.
Уточняется, что на месте происшествия работает прокурор Калининского района Уфы Роберт Аминев. Он установит обстоятельства произошедшего.
«В рамках проверки будет дана оценка деятельности организаций-перевозчиков в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств, а также действиям уполномоченных органов, ответственных за содержание указанного участка дороги», — отмечается в сообщении.
Ранее в этот день в городе Торжок Тверской области автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе. Ребенок получил травмы. Степень тяжести не уточняется.