Водитель иномарки сбил ребенка на пешеходном переходе в Торжке
В городе Торжок Тверской области автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе, сообщает региональное управлении Госавтоинспекции.
ДТП произошло днем 25 мая в районе дома 119 по улице Дзержинского. Водитель Skoda Octavia наехал на несовершеннолетнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги по переходу.
Ребенок получил травмы. Степень тяжести не уточняется, отмечают «Тверские ведомости».
Ранее в мае сообщалось, что иномарка сбила четырехлетнего ребенка во дворе дома на севере Волгограда. В результате ДТП ребенок получил травмы.