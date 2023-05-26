Мультфильмы Хаяо Миядзаки исчезнут из онлайн-кинотеатров в России с 1 июня
Анимационные фильмы японского режиссера Хаяо Миядзаки станут недоступны в онлайн-кинотеатрах в РФ с 1 июня. Российский дистрибьютор мультфильмов не смог продлить права на показ. Об этом в четверг, 25 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«Да, права на контент студии Ghibli (анимационная студия Хаяо Миядзаки. — Ред.) у дистрибьютера истекают, им не удалось их продлить», — сказал собеседник агентства.
По состоянию на пятницу, 26 мая, многие мультфильмы Миядзаки пока остаются доступными для просмотра в онлайн-кинотеатрах.
Среди самых известных работ Миядзаки — мультфильмы «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Ходячий замок» и «Рыбка Поньо на утесе». Летом 2023 года в Японии должна выйти новая картина режиссера «Как поживаешь?».
Студия Ghibli является не первым дистрибьютором, ограничившим прокат своих фильмов на территории России. Так, в марте 2022 года кинокомпании Sony Pictures и Walt Disney остановили прокат своих новых фильмов на территории РФ.