Новый фильм Хаяо Миядзаки выйдет летом 2023 года

Новый полнометражный мультфильм «Как поживаешь?» (How Do You Live? / Kimi wa dou ikiru ka?) культового японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки появится в кинотеатрах Японии 14 июля 2023 года. Об этом сообщается 13 декабря в Twitter студии Ghibli, сооснователем которой он является.

Дата премьеры в западных странах пока не объявлена.

Миядзаки вернулся к работе без громкого анонса в 2016 году после того, как в 2013-м неожиданно объявил о завершении своей карьеры. Его новое аниме названо как и популярный в Японии роман писателя Гэндзабуро Ёсино, опубликованный в 1937 году, однако не является его экранизацией, пишет «Игромания».

Герой книги — школьник Дзюнъити Хонда по прозвищу Копер-кун, которое он получил в честь Николая Коперника. Однажды мальчик решает изменить свою жизнь, посоветовавшись с дядей. Таким образом зарождается масштабный фантастический сюжет.

