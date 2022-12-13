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Новый фильм Хаяо Миядзаки выйдет летом 2023 года

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Фото: Global Look Press/Natsuki Sakai
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Новый полнометражный мультфильм «Как поживаешь?» (How Do You Live? / Kimi wa dou ikiru ka?) культового японского режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки появится в кинотеатрах Японии 14 июля 2023 года. Об этом сообщается 13 декабря в Twitter студии Ghibli, сооснователем которой он является.

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Дата премьеры в западных странах пока не объявлена.

Миядзаки вернулся к работе без громкого анонса в 2016 году после того, как в 2013-м неожиданно объявил о завершении своей карьеры. Его новое аниме названо как и популярный в Японии роман писателя Гэндзабуро Ёсино, опубликованный в 1937 году, однако не является его экранизацией, пишет «Игромания».

Герой книги — школьник Дзюнъити Хонда по прозвищу Копер-кун, которое он получил в честь Николая Коперника. Однажды мальчик решает изменить свою жизнь, посоветовавшись с дядей. Таким образом зарождается масштабный фантастический сюжет.

Ранее, 30 ноября, студия Illumination опубликовала на своем YouTube-канале второй трейлер мультфильма «Супербратья Марио», премьера которого запланирована на 7 ноября 2023 года. В новом ролике показали не только Марио, но и других культовых персонажей — его брата Луиджи, Боузера. Также на экране впервые появились принцесса Пич и Донки Конг.

Водопроводчики, братья Марио и Луиджи, являются персонажами самой известной японской игры Nintendo. В 1993 году на экраны вышел фильм «Супербратья Марио», однако его сюжет был оригинален — заимствованы лишь название и персонажи.

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