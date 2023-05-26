Человеческие кости нашли во время раскопки грунта в Оренбуржье
Рабочие обнаружили массовое захоронение во время забора грунта в Гайском округе (Оренбургская область). Правоохранительные органы устанавливают происхождение костей.
Останки были найдены недалеко от поселка Халилово. Во время раскопок рабочие обнаружили человеческие кости. Сотрудники вызвали полицию.
В ходе проверки были обнаружены части скелетов нескольких человек. Кости направлены на экспертизу. Предварительные исследования показали, что захоронению не меньше 50 лет, пишет 56orb.ru. Точный возраст останков будет установлен в ходе судебно-медицинской экспертизы.
В Красноярске уголовное дело возбудили по факту обнаружения скелетированных останков в бочке с песчано-гравийной смесью. Местный житель заметил бочку на обочине дороги на территории СНТ, емкость была залита бетоном. Эксперты устанавливают возраст, пол, причины смерти человека.