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В Красноярске возбудили дело из-за найденных человеческих останков в бочке

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Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии
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В Красноярске возбуждено уголовное дело после того, как в бочке с песчано-гравийной смесью были обнаружены скелетированные останки человека. Об этом 26 мая сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Отмечается, что накануне местный житель нашел бочку на обочине дороги на территории СНТ «Березовый лог» вблизи дома по улице Ольховая. Емкость была залита бетоном. Останки были обнаружены при вскрытии.

«В связи с наличием признаков, указывающих на факт совершения убийства, следственным отделом по Емельяновскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения возраста, пола, наличия или отсутствия травм, причины смерти погибшего человека. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего с жертвой. Расследование уголовного дела продолжается.

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Ранее, 22 мая, на дачном участке в Красноярске были обнаружены трупы мужчины, его супруги и их пятилетней дочери. Как сообщили следователи 24 мая, задержали мужчину, который, предположительно, убил семью еще в 1998 году и закопал тела на даче своего родственника. Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство трех человек, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное из корыстных побуждений»).

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