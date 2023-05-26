Форвард «Далласа» Павелски обошел Овечкина по голам в плей-офф НХЛ

Нападающий американского хоккейного клуба «Даллас Старз» Джо Павелски опередил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по количеству голов в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Павелски забросил победную шайбу в ворота «Вегас Голден Найтс» в четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции. Этот гол стал для американского форварда 73-м в играх плей-офф. У Овечкина на счету на одну забитую шайбу меньше.

Матч «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс» прошел 26 мая в Далласе и закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки. Помимо Павелски в составе «Далласа» отличился нападающий Джейсон Робертсон, оформивший дубль.

За «Вегас» голы забили нападающие Вильям Карлссон и Джонатан Маршессо.

Пятый матч в серии состоится 28 мая.