«Даллас» обыграл «Вегас» в четвертом матче финала Западной конференции

«Даллас Старз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в четвертом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Далласа» дубль оформил нападающий Джейсон Робертсон, автором победного гола в овертайме стал форвард Джо Павелски.

У «Вегаса» отличились нападающие Вильям Карлссон и Джонатан Маршессо.

Ранее «Даллас» сообщил, что российский форвард Евгений Дадонов пропустил матч из-за травмы.

Счет в серии до четырех побед стал 3:1 в пользу «Вегаса». Пятый матч в серии состоится 28 мая.

Накануне хоккейный клуб «Флорида Пантерз» обыграл «Каролину Харрикейнз» в четвертом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги и вышел в финал Кубка Стэнли.

3 мая российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев был признан первой звездой матча с «Эдмонтоном». Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» одержал победу над командой «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Барбашев оформил дубль и был признан первой звездой игры.