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Эксперт опроверг миф о сохранности данных при выключенном интернете

Эксперт Магомедов: смартфон следит за владельцем даже с выключенным интернетом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Использование телефона с выключенным интернетом не гарантирует полную сохранность данных. Об этом 26 мая рассказал начальник отдела интеллектуальных систем защиты информации Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в беседе с агентством «Прайм».

Данные о местоположении устройства, установленных приложениях и посещенных сайтах постоянно собираются современными операционными системами.

«Например, метаданные графических файлов: информация о месте и времени съемки хранится в памяти телефона. Но как только гаджет снова окажется в режиме онлайн, он загрузит ее в облачное хранилище», — объяснил специалист.

Даже новый магазинный смартфон без сторонних приложений формирует и отправляет информацию своему производителю. Иногда данные о запущенных ранее приложениях собирает системная клавиатура телефона, сказал Магомедов.

По словам эксперта, можно определить местоположение смартфона и историю поездок его владельца при помощи SIM-карты, которая фиксирует и обновляет перемещения абонента между географическими точками.

Помимо этого, другую хранящуюся в SIM-картах конфиденциальную информацию можно получить без интернета. К примеру, многим пользователям удобнее сохранять свои личные контакты именно на «симку», а не в память телефона, заключил Магомедов.

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Накануне замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов предупредил о том, что зарядка телефона и пауэрбанка без присмотра может привести к взрыву устройства. По его словам, порядка 34% пожаров происходит из-за электрооборудования и электрической сети.

Ранее в этот день директор центра компетенций по информационной безопасности холдинга Т1 Виктор Гулевич рассказал о ряде случаев, при которых не стоит обновлять программное обеспечение (ПО) на смартфоне или компьютере. В первую очередь он отметил ПО, которое прекратил поддерживать его производитель, а также посоветовал не скачивать обновления из недостоверных источников.

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