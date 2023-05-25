МЧС предостерегло от зарядки телефона без присмотра

Зарядка телефона и пауэрбанка без присмотра может привести к взрыву устройства. Об этом 25 мая предупредил замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Сергей Воронов.

«Есть отдельная категория причин пожаров, связанная с электротехническими объектами. У нас порядка 34% пожаров происходит из-за электрооборудования и электрической сети. Например, очень актуально сейчас — это пауэрбанк и телефоны. Поэтому говорят, чтобы не оставляли без присмотра на зарядке пауэрбанк и телефон, которые могут взорваться», — сказал он на пресс-конференции.

Воронов отметил, что такое предостережение актуально в связи с началом детского оздоровительного периода. По его словам, МЧС РФ держит на контроле около 39 тыс. детских лагерей.

Ранее, 28 апреля, в рюкзаке московской школьницы взорвался пауэрбанк. Устройство загорелось в классе одной из школ во время урока математики. Огонь охватил рюкзак девочки и находившиеся в нем вещи. В результате происшествия никто не пострадал, занятия в школе продолжились в штатном режиме.