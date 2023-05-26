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Больше половины работодателей поддержали введение четырехдневки

81% работодателей поддержали введение четырехдневки
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Большинство работодателей (81%) поддержали идею сокращения рабочей недели до четырех дней. Однако переход на такой график в ближайшие три года рассматривает только 4% компаний, говорится в майском исследовании hh.ru (есть у «Известий»).

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«В экономическом плане — четырехдневка означает более гибкий подход к формированию фонда оплаты труда и повышение лояльности сотрудников. В операционном — бизнес, как и вся экономика, продолжает находиться под воздействием трансформационных процессов, вызванных внешними обстоятельствами. Компании пока не готовы к еще одному фактору возможной напряженности в нестабильных текущих условиях», — отметила главный эксперт по рынку труда hh.ru Наталья Данина.

Главным плюсом при переходе на сокращенный график респонденты назвали уменьшение выгорания сотрудников, основным недостатком — необходимость снижать зарплату работникам.

«Россия сегодня не готова к введению четырехдневки. В стране серьезные проблемы со структурой рабочей силы. Несмотря на низкие показатели безработицы, большая часть занятых трудится на дробных ставках за невысокие зарплаты, а дефицит кадров сочетается с отсутствием вакантных мест на депрессивных территориях и в ряде секторов», — подчеркнул член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян.

Как отметил директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков, в начале адаптации к новому графику производительность может на время «просесть», поэтому переход к четырехдневке в России должен быть постепенным и последовательным. По его словам, этот процесс может занять от года до трех лет.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пятый лишний: 81% работодателей поддерживает введение четырехдневки

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