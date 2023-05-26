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«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» и вышел в Лигу чемпионов

«Манчестер Юнайтед» побил командный рекорд по xG в АПЛ в матче с «Челси»
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Фото: REUTERS/MOLLY DARLINGTON
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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» со счетом 4:1 в матче чемпионата Англии по футболу. Встреча состоялась в Манчестере в четверг, 25 мая.

В составе победителей мячи забили Каземиро (6-я минута), Антони Марсьяль (45+5), Бруну Фернандеш (73) и Маркус Рэшфорд (78). У «Челси» отличился Жоау Феликс на 89-й минуте.

Таким образом «Манчестер Юнайтед» одержал третью победу подряд в АПЛ, поднявшись с 72 очками на третье место в турнирной таблице. Команда гарантировала себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне. В самый престижный европейский клубный турнир могут попасть только четыре лучшие команды чемпионата Англии.

Занимающий пятое место «Ливерпуль» с 66 очками потерял шансы подняться выше в таблице и теперь выступит в Лиге Европы. «Челси» набрал 43 очка и занял 12-е место в турнирной таблице.

Досрочное чемпионство себе также гарантировали «Манчестер Сити» с 89 очками и «Арсенал», набравший 81 очко. На четвертом месте в Лиге чемпионов теперь будет команда «Ньюкасл», которая набрала 70 очков.

В заключительном туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет 28 мая с командой «Фулхэм». В этот же день состоится встреча «Челси» с «Ньюкаслом».

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Ранее, 17 мая, «Манчестер Сити» со счетом 4:0 дома обыграл испанский «Реал» и стал вторым финалистом Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, «горожане» в финале сыграют с итальянским «Интером» 10 июня в Стамбуле.

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