Сотрудник службы безопасности украл часы у пассажирки в Шереметьево

Сотрудник аэропорта Шереметьево похитил швейцарские часы Oris, забытые одной из пассажирок. Об этом 25 мая сообщил источник «Известий» в правоохранительных органах.

Отмечается, что инцидент произошел 23 мая. По информации источника, женщина оставила часы в лотке в зоне предполетного досмотра. Стоимость часов составляет 200 тыс. рублей.

Позднее в рамках проведения проверки по факту кражи часов было установлено, что 37-летний сотрудник «Шереметьево Безопасность» забрал их из лотка. Его подозревают в преступлении согласно ст. 158 УК РФ («Кража»).

Ранее, 4 мая, московские полицейские за несколько часов нашли похищенный автомобиль Lamborghini Murcielago, стоимость которого оценивается в 12 млн рублей. Угонщик на стоянке предъявил охраннику ложное свидетельство о регистрации автомобиля. После того как злоумышленник погрузил машину на эвакуатор и увез, он собирался ее продать.