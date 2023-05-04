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В Москве полицейские вернули похищенный Lamborghini владельцу

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Фото: соцсети
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Московские полицейские за несколько часов нашли похищенный автомобиль Lamborghini Murcielago, стоимость которого оценивается в 12 млн рублей. Об этом в четверг, 4 мая, сообщил портал «МВД Медиа» в Telegram-канале.

Машину обнаружили в Московской области. Причастный к угону 28-летний молодой человек был задержан в торговом центре на Хорошевском шоссе.

По данным портала, следствием ОМВД России по Хорошевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Участника заключили под стражу.

Полиция выяснила, что угонщик на стоянке предъявил охраннику ложное свидетельство о регистрации автомобиля. После того как злоумышленник погрузил машину на эвакуатор и увез, он собирался ее продать. Отмечается, что Lamborghini Murcielago вернули владельцу.

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Ранее, 10 апреля, стало известно, что в Калужской области двое мужчин угнали автомобиль «Почты России», в котором перевозилось более 2,4 млн рублей. Злоумышленники напали на сотрудника предприятия и, угрожая пистолетом, угнали машину УАЗ, в которой находились деньги. Оба подозреваемых были задержаны.

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