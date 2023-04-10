Машину «Почты России» с 2,4 млн рублей угнали в Калужской области

Двое мужчин угнали автомобиль «Почты России» в Калужской области, в котором перевозилось более 2,4 млн рублей. Оба подозреваемых задержаны, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в понедельник, 10 апреля.

Сам инцидент произошел 4 февраля в Малоярославецком районе. Мужчины напали на сотрудника «Почты России» и, угрожая пистолетом, угнали машину УАЗ, в которой находились деньги.

В разбойном нападении на сотрудника почты и автомобиль подозревают 40-летнего жителя Калуги и его 37-летнего подельника. Первого из них уже взяли под стражу в зале суда, пишет газета «Весть».

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбойное нападение, совершенное в особо крупном размере».

Ранее в феврале эксперты страхового рынка спрогнозировали снижение числа угонов автомобилей в России. По их мнению, общее число краж и угонов автомашин в 2023 году не превысит 20 тыс. случаев, а раскрываемость таких преступлений поднимется выше 70%.