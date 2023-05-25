Федор Конюхов пройдет три океана на катамаране на солнечной энергии

Российский путешественник и писатель Федор Конюхов планирует пройти через три океана на катамаране, который работает на солнечной энергии, путешествие начнется в ноябре-декабре 2023 года. Об этом он рассказал 25 мая, выступая на Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

По его словам, экспедиция продлится полгода и будет посвящена изучению микропластика в океане. В настоящее время катамаран на солнечной энергии только строится.

«Но я буду идти через все три океана и заниматься микропластиком в океане. Я пойду к тому острову, или, как сейчас называют, континенту, он находится в Северном полушарии за экватором, между Гавайскими островами и Калифорнией, ближе к экватору», — рассказал Конюхов.

По словам исследователя, он хочет обойти так называемое большое тихоокеанское мусорное пятно и нанести его на карту.

Участок составляет примерно 2,1 км в длину и в ширину.

Конюхов призвал тратить ресурсы на переработку пластика, а не отказываться от него.

В конце марта сообщалось, что Конюхов и Иван Меняйло побили рекорд по дальности полета на воздушном шаре. Экипаж преодолел расстояние в 2368 км, что на 174 км больше предыдущего рекорда, установленного в июне 1994 года японскими пилотами Мичио Кандой и Чикацу Какинумой.

Специально для перелета был создан самый большой в истории отечественного воздухоплавания воздушный шар.

В июне 2022 года Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили новый рекорд дальности беспосадочного полета на мотопараплане-двойке, пролетев 500 км за шесть часов.