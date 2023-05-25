Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции на 72-м году жизни умер певец Жан-Луи Мурат
Общество
МВД объявило в розыск экс-профессора ВШЭ Сонина
Армия
Истребители Су-35 и Су-27 сопроводили два летевших к границе РФ бомбардировщика США
Спорт
Швейцария проиграла Германии в четвертьфинале ЧМ-2023 по хоккею
Мир
Шольц пообещал усиливать санкции против России
Общество
Скончался один из пострадавших от взрыва в центре Луганска 15 мая
Общество
Лихачев заявил о финальной стадии плана МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС
Мир
В США раскрыли планы Украины после получения истребителей F-16
Мир
Армия Израиля сообщила о сбитом беспилотнике со стороны Ливана
Общество
Новые регионы включат в карту России в материалах ЕГЭ по географии
Политика
Песков не стал делать прогнозы об итогах встречи Путина, Пашиняна и Алиева
Экономика
Патрушев назвал условие для ликвидации голода в нуждающихся странах
Сюжет:

Федор Конюхов пройдет три океана на катамаране на солнечной энергии

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский путешественник и писатель Федор Конюхов планирует пройти через три океана на катамаране, который работает на солнечной энергии, путешествие начнется в ноябре-декабре 2023 года. Об этом он рассказал 25 мая, выступая на Невском международном экологическом конгрессе в Санкт-Петербурге.

По его словам, экспедиция продлится полгода и будет посвящена изучению микропластика в океане. В настоящее время катамаран на солнечной энергии только строится.

«Но я буду идти через все три океана и заниматься микропластиком в океане. Я пойду к тому острову, или, как сейчас называют, континенту, он находится в Северном полушарии за экватором, между Гавайскими островами и Калифорнией, ближе к экватору», — рассказал Конюхов.

«Микропластик — это маркер деятельности человека»
Эколог Михаил Колобов — о проблеме микропластика и сохранении Байкала

По словам исследователя, он хочет обойти так называемое большое тихоокеанское мусорное пятно и нанести его на карту.

Участок составляет примерно 2,1 км в длину и в ширину.

Конюхов призвал тратить ресурсы на переработку пластика, а не отказываться от него.

В конце марта сообщалось, что Конюхов и Иван Меняйло побили рекорд по дальности полета на воздушном шаре. Экипаж преодолел расстояние в 2368 км, что на 174 км больше предыдущего рекорда, установленного в июне 1994 года японскими пилотами Мичио Кандой и Чикацу Какинумой.

Специально для перелета был создан самый большой в истории отечественного воздухоплавания воздушный шар.

В июне 2022 года Федор Конюхов и Игорь Потапкин установили новый рекорд дальности беспосадочного полета на мотопараплане-двойке, пролетев 500 км за шесть часов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023