В Дубне открылся сердечно-сосудистый центр

Сердечно-сосудистый центр открыли на базе Медико-санитарной части № 9 в Дубне. Там представили первый в России «Офис трудового долголетия». Цель программы — сохранить здоровье сотрудников опасных производств и важных промышленных предприятий, передает телеканал «Известия». Также в Дубне появился первый в стране «Цифровой здравпункт», в котором пациенты смогут самостоятельно пройти медицинский осмотр и получить доступ к работе. С 25 по 26 мая в Дубне Федеральное медико-биологическое агентство проводит коллегию по развитию промышленной медицины.

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