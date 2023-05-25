Реклама
Прямой эфир
Мир
В США раскрыли планы Украины после получения истребителей F-16
Мир
Армия Израиля сообщила о сбитом беспилотнике со стороны Ливана
Общество
Новые регионы включат в карту России в материалах ЕГЭ по географии
Политика
Песков не стал делать прогнозы об итогах встречи Путина, Пашиняна и Алиева
Экономика
Патрушев назвал условие для ликвидации голода в нуждающихся странах
Мир
Путин назвал очень важным взаимное признание территорий Армении и Азербайджана
Мир
Швейцарские СМИ узнали о возможной кремации Тины Тернер
Мир
В Стамбуле загорелся торговый центр
Спорт
«Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой
Здоровье
Биолог предупредила о риске инфарктов и инсультов из-за магнитных бурь
Мир
Лукашенко заявил о начале перемещения нестратегического ЯО в Белоруссию
Экономика
«Яндекс» сообщил о получении заявок от потенциальных инвесторов

«Яндекс» сообщил о получении заявок от потенциальных инвесторов

«Яндекс»: новые экономические инвесторы не будут иметь контроля над компанией
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение о составе экономических инвесторов «Яндекса» пока не было принято. Об этом 25 мая сообщила компания на своем сайте.

«Окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято. «Яндекс» раскроет все детали, включая список экономических инвесторов, когда это будет возможно», — сообщила пресс-служба.

В компании отметили, что получили от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании, которые совет директоров уже рассмотрел. Они также пройдут проверку на соответствие санкционным ограничениям.

Также пресс-служба указала, что новые инвесторы не будут иметь контроля над компанией. Его сохранит за собой менеджмент «Яндекса».

Платформы и содержание: что значит для рынка сделка между VK и «Яндексом»
VK может стать крупнейшим интернет-холдингом с аудиторией в 95% российских пользователей

Ранее, 25 ноября 2022 года, совет директоров Yandex N.V., материнской компании «Яндекса», объявил о намерении разделить свой бизнес. Ожидалось, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных останутся на российском рынке. Их зарубежные части будут выделены в отдельные компании под управлением Yandex N.V.

12 сентября 2022 года «Яндекс» закрыл сделку по покупке сервиса доставки еды Delivery Club и продаже ресурсов «Дзен» и «Новости». Новым владельцем этих сервисов стала компания VK.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023