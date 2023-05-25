«Яндекс» сообщил о получении заявок от потенциальных инвесторов

Решение о составе экономических инвесторов «Яндекса» пока не было принято. Об этом 25 мая сообщила компания на своем сайте.

«Окончательное решение о потенциальном составе экономических инвесторов пока не принято. «Яндекс» раскроет все детали, включая список экономических инвесторов, когда это будет возможно», — сообщила пресс-служба.

В компании отметили, что получили от потенциальных инвесторов заявки на покупку различных пакетов экономической доли в компании, которые совет директоров уже рассмотрел. Они также пройдут проверку на соответствие санкционным ограничениям.

Также пресс-служба указала, что новые инвесторы не будут иметь контроля над компанией. Его сохранит за собой менеджмент «Яндекса».

Ранее, 25 ноября 2022 года, совет директоров Yandex N.V., материнской компании «Яндекса», объявил о намерении разделить свой бизнес. Ожидалось, что бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных останутся на российском рынке. Их зарубежные части будут выделены в отдельные компании под управлением Yandex N.V.

12 сентября 2022 года «Яндекс» закрыл сделку по покупке сервиса доставки еды Delivery Club и продаже ресурсов «Дзен» и «Новости». Новым владельцем этих сервисов стала компания VK.