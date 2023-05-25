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Производитель танковых двигателей в Челябинске превысил рекорд времен СССР
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Производитель танковых двигателей в Челябинске превысил рекорд времен СССР

ЧТЗ превысил рекорд СССР по выпуску двигателей для танков
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Челябинский тракторный завод (ЧТЗ), входящий в концерн «Уралвагонзавод», превысил рекорд по объему выпуска танковых двигателей, установленный во времена СССР. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба предприятия.

«ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» значительно увеличил количество выпускаемых танковых двигателей. Достичь объемы выпускаемой продукции, превышающие лучшие показатели послевоенного периода СССР, удалось за счет грамотной организации производства», — говорится в сообщении во «ВКонтакте».

Директор по особым поручениям Уралвагонзавода Игорь Мешков отметил, что на ЧТЗ ведется техническое обновление и модернизация производства, а за последний год на 30% увеличена численность коллектива.

«По итогам работы I квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода Холодной войны. Такие показатели были достигнуты впервые за новейшую историю ЧТЗ», — заявил он.

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Ранее, 12 января, Уралвагонзавод отправил Минобороны России новую партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв». На предприятии отметили, что конвейеры по выпуску танков в Нижнем Тагиле работают круглосуточно.

В декабре военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Известиями» рассказал о технических характеристиках танка Т-90М «Прорыв». Он отметил, что нивелируется воздействие большинства боеприпасов, которые могут действовать по этой машине. Это, как отметил специалист, продвинутый танк четвертого поколения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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