Карантин по АЧС отменили в селах Пензенской области

В нескольких селах Пензенской области отменили карантин, установленный там из-за очага африканской чумы свиней (АЧС). Он длился полгода. Об отмене ограничительных мер говорится в указе губернатора, опубликованном на сайте регионального правительства.

Карантин ввели 3 октября 2022 года. Эпизоотическим очагом признали подворье в деревне Комаровка, а угрожаемой зоной — территорию в радиуса 5,1 км от очага, всю деревню и село Ивановку. Зонами наблюдения стали территория в радиусе 11 км от очага, границы сел Дьячевка, Николаевка, Алексеевка и Мачкасы.

На полгода были запрещены вывоз свиней, их мяса, которое не прошло термическую обработку, продажа свиней на территориях угрожаемой зоны и зоны наблюдения. Минлесхоз региона организовал наблюдение за состоянием здоровья свиней и диких кабанов, лабораторное исследование на АЧС, пишет ИА «Пенза-пресс».

Ранее, в конце марта, в трех районах Красноярского края около 2,5 тыс. свиней отправили на убой в связи со вспышкой АЧС. У местных жителей изъяли продукцию из свинины, в подворьях проведена дезинфекция. Позже, в середине мая, первый в 2023 году очаг АЧС зарегистрировали в Приморском крае.