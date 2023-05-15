Очаг африканской чумы свиней выявили в Приморском крае

Первый в 2023 году очаг африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрировали в Приморском крае. Заболевание выявили у домашних животных.

Очаг находится в селе Михайловка, пишет Vostokmedia. Вирус обнаружили в патологических материалах, отобранных от 30 свиней.

Всего за три дня исследовано 314 проб, в том числе продукции на складах и материала, отобранного от живых свиней. Новые очаги заболевания не выявлены, пишет ИА UssurMedia.

В ведомстве напоминают, что вирус АЧС смертельно опасен для свиней, но на организм человека влияния не оказывает.

В конце марта около 2,5 тыс. свиней отправили на убой в связи со вспышкой АЧС в трех районах Красноярского края. У местных жителей изъяли продукцию из свинины, в подворьях проведена дезинфекция.