Очаг африканской чумы свиней выявили в Приморском крае
Первый в 2023 году очаг африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрировали в Приморском крае. Заболевание выявили у домашних животных.
Очаг находится в селе Михайловка, пишет Vostokmedia. Вирус обнаружили в патологических материалах, отобранных от 30 свиней.
Всего за три дня исследовано 314 проб, в том числе продукции на складах и материала, отобранного от живых свиней. Новые очаги заболевания не выявлены, пишет ИА UssurMedia.
В ведомстве напоминают, что вирус АЧС смертельно опасен для свиней, но на организм человека влияния не оказывает.
В конце марта около 2,5 тыс. свиней отправили на убой в связи со вспышкой АЧС в трех районах Красноярского края. У местных жителей изъяли продукцию из свинины, в подворьях проведена дезинфекция.