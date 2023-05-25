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Дилерские центры китайского бренда Hongqi откроются в России в июне

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Фото: TASS/VCG/China News Service
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Китайский премиальный бренд Hongqi, название которого произносится как «Хончи», к концу июня откроет в России 12 дилерских центров. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Hongqi.

Российским дистрибьютором премиального бренда стала компания «ФАВ — Восточная Европа». Первые дилерские центры откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Ростове-на-Дону и Сочи.

В первую очередь на российский рынок выйдет премиальный гибридный седан Hongqi H9 (2,0Т + 48V), а также полностью электрический полноприводный внедорожник Hongqi E-HS9 с двумя двигателями мощностью 160 кВт и 245 кВт. Кроме того, в ближайшие месяцы у российских дилеров появятся еще две модели: внедорожник Hongqi HS5 и седан Hongqi H5 New.

Также Hongqi планирует открыть в Московской области склад запчастей и расходных материалов для автомобилей бренда.

Название премиальной марки Hongqi переводится с китайского как «красное знамя». Компания основана автопроизводителем FAW в 1958 года. Автомобили Hongqi нередко используют в качестве транспорта для высокопоставленных лиц КНР.

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22 мая автомобили бренда Forthing (принадлежит китайскому производителю Dongfeng) впервые появились на российском рынке. Российский импортер IXEN Motors Rus привез в страну две модели Forthing: кроссовер T5 EVO и минивэн Yacht.

Переднеприводный кроссовер T5 EVO, который продается в Китае с 2021 года, оснащен турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 л, мощностью 197 л.с и 285 Нм в паре со семиступенчатым «роботом» Magna. Силовой агрегат полностью выполнен из алюминия.

Над дизайном T5 EVO трудился Ханс-Хеннинг Кнопфель, который отметился работой в таких ведущих компаниях, как Volvo и Mercedes-Benz.

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