В России появился новый автомобильный бренд Forthing

Автомобили бренда Forthing (принадлежит китайскому производителю Dongfeng) впервые появились на российском рынке, сообщает 22 мая портал «Китайские автомобили».

Российский импортер IXEN Motors Rus привез в страну две модели Forthing: кроссовер T5 EVO и минивэн Yacht.

Переднеприводный кроссовер T5 EVO, который продается в Китае с 2021 года, оснащен турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 197 л.с и 285 Нм в паре с 7-ступенчатым «роботом» Magna. Примечательно, что силовой агрегат полностью выполнен из алюминия.

Габариты автомобиля: 4565 мм ― длина, 1860 мм ― ширина, 1690 мм ― высота, а длина колесной базы составляет 2715 мм. Над дизайном T5 EVO трудился Ханс-Хеннинг Кнопфель, который отметился работой в таких ведущих компаниях, как Volvo и Mercedes-Benz. Цены на Forthing T5 EVO составляют от 2 910 000 рублей до 2 999 000 рублей.

Интерьер T5 EVO может похвастать блоком из двух сенсорных дисплеев и шестью динамиками. Также кроссовер оборудован системой кругового обзора, обогревом, вентиляцией и массажем передних кресел и встроенным видеорегистратором.

Семиместный минивэн Yacht, вдохновленный Toyota Alphard, оснащен таким же мотором, как кроссовер T5 EVO, а второй ряд сидений автомобиля оборудован обогревом и вентиляцией.

Габариты Forthing Yacht: 4850 мм ― длина, 1900 мм ― ширина, 1715 мм ― высота, а длина колесной базы составляет 2900 мм. Таким образом, новинка короче Alphard на 105 мм. Цены на Forthing Yacht составляют от 3 960 000 рублей до 4 090 000 рублей.

22 мая производитель Changan представил на своем официальном сайте модель Alsvin ― это самый дешевый (цены начинаются от 1 649 900 рублей) седан производства КНР на российском рынке, который может составить конкуренцию Lada Vesta.

Новинка оснащена двигателем объемом 1,5 л, мощностью 107 л.с. и 145 Нм, который будет поставляться в паре с пятиступенчатым «роботом». Габариты автомобиля: 4390 мм ― длина, 1725 мм ― ширина, 1490 мм ― высота. Размер колесной базы составляет 2535 мм. Таким образом, китайский «бюджетный» седан сопоставим по габаритам с Lada Vesta и Hyundai Solaris, бестселлерами на российском рынке. Alsvin будет продаваться в России в двух комплектациях.