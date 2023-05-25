В Норвегии призвали не приближаться к «российскому киту-шпиону»

Норвежское управление рыболовства призвало не приближаться к так называемому российскому киту-шпиону, чтобы он не пострадал от контакта с лодками. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте ведомства 24 мая.

Белый кит по имени Хвальдимир, названный в честь президента России Владимира Путина, появился у берегов королевства еще в 2019 году. Рыбаки заметили на нем сбрую с логотипом одной из санкт-петербургских компаний. В связи с этим в СМИ появились предположения, что животное приплыло из РФ для сбора разведданных.

«Белый кит, известный как Хвалдимир, теперь обитает во внутреннем Осло-фьорде. Это означает, что он прибыл в очень густонаселенный район, и поэтому риск того, что кит может получить травму из-за контакта с человеком, стал значительно выше», — говорится в пресс-релизе управления рыболовства.

Глава ведомства Фрэнк Бакке-Йенсен отметил, что, хотя кит привык к людям, его необходимо иногда оставлять в покое. Он также призвал водителей лодок держаться от животного на приличном расстоянии, чтобы не травмировать его.

Сообщается, что с момента появления кита несколько организаций предлагали поймать его и запереть во фьорде или поместить в аквариум, однако Норвежское управление рыболовства не дало на это разрешения.

Ранее, 13 января, стало известно о гибели кита, который на протяжении нескольких дней находился в реке Йодо близ японского города Осака. Сотрудники аквариума «Кайюкан» приблизились к киту на лодке, чтобы проверить, дышит ли он. Позже они подтвердили, что заблудившийся кит мертв.