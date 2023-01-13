У берегов японского города Осака умер восьмиметровый кит

Кит, который на протяжении нескольких дней находился в реке Йодо близ японского города Осака, умер. Об этом 13 января сообщило японское издание 47News.

Утром сотрудники аквариума «Кайюкан» приблизились к киту на лодке, чтобы проверить, дышит ли он. После обследования эксперты подтвердили, что заблудившийся кит мертв.

«Он оставался на одном и том же месте в течение нескольких дней, и никто не видел брызг от дыхания»,— сообщает японское СМИ.

Ранее, в октябре, на побережье Аргентины было обнаружено 30 мертвых китов. По одной из версий млекопитающие могли отравиться вредоносными водорослями, поскольку в образцах планктона из этого района был обнаружен очень высокий уровень токсинов.